Cadete recibe máximo honor de ROTC Después de que llevó su equipo a calificar en segundo lugar en la competencia "Ranger Challenge", un reto militar involucrando un esfuerzo de 30 horas y físicamente agotante, Nicolas Scarano, un cadete de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC), recibió el próximo día libre para descansar su cuerpo. Sin embargo, no lo acepto. Con poco sueño y alimento, Scarano escogió despertarse temprano para participar en el entrenamiento físico del Cuerpo de Capacitación de Oficiales de la Reserva, conocido como "ROTC" por sus siglas en ingles. "No toma la salida fácil", dijo el teniente coronel Luke Meyers, quien estuvo trabajando con Scarano por los últimos dos años en el ROTC de la UIC. "Constantemente se esfuerza para estar adelante, y eso es exactamente lo que queremos de los futuros oficiales". Este tipo de dedicación ha elevado a Scarano a ser un distinguido graduado militar, un reconocimiento otorgado a solo 20 por ciento de estudiantes nacionalmente en el ROTC basado en la capacitación académica, condición física, y liderazgo. Scarano es el primer estudiante de la UIC que ha recibido el honor en los últimos tres años. "Es un honor grandísimo", dijo Scarano. "Me siento extremadamente agradado". Pero la historia de este cadete en el ROTC no hubiera pasado sin un compromiso de familia. Después de recibirse de la secundaria Metea Valley, quería inmediatamente alistarse en el ejército. Sus padres, que ambos tienen maestrías, le urgieron que mejor fuera a colegio y se inscribiera en un programa de ROTC. Eso es cuando entro la UIC en la plática. "Escogí a UIC porque siempre me gusto la ciudad y quise entrar al ramo de arquitectura", dijo Scarano. "Pensé: ¿Que mejor lugar para ver arquitectura que la ciudad de Chicago"? El reconocimiento de ser un distinguido graduado militar será presentado a Scarano cuando se reciba en Mayo.

