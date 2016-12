News Release | Spanish Releases Carta del rector Queridos graduados, Empezó como una brasa cuando llegaron al campus. Una chispa adentro de ustedes fue encendida para aprender y experimentar cosas nuevas durante su tiempo en la UIC. Ahora, al irse del campus con sus títulos en mano, esa brasa — ese nuevo conocimiento que obtuvieron — se ha convertido en una brillante, ardiente llama. Estamos felices que escogieron a la UIC para continuar su educación y ahora son miembros de nuestra familia de alumnos graduados — más de 250,000 fuertes, con más de 170,000 en el área de Chicago. Se acaban de recibir de una de las 100 mejores universidades de Norteamérica y una que está clasificada entre los 200 mejores del mundo. La revista Money recientemente reconoció a la UIC por proveer una educación sobresaliente a un precio económico. Y el Departamento de Educación de los Estados Unidos reporta que los graduados de la UIC ganan más en promedio que los graduados de otras universidades. Esperamos que esa tendencia continúe con ustedes. Han trabajado duro para ganar sus títulos, pasando muchas horas largas adentro de los salones, en los laboratorios, y en la comunidad. Nuestra meta es tener estudiantes completos, y queremos también proveerles con experiencias de aprendizaje afuera de nuestros recintos sagrados. Esperamos que sacaron provecho de los muchos ofrecimientos extracurriculares ­— los grupos estudiantiles diversos, e eventos tal como LOL@UIC, UIC ENGAGE, o Spark in the Park (Chispa en el Parque). Han experimentado muchos cambios en sus vidas mientras en la UIC. Y nosotros estuvimos cambiando también. Tenemos una biblioteca de las Ciencias de Salud recientemente renovada, más aprendizaje activo en los salones del campus e iniciativas para mejorar la experiencia estudiantil. En nuestro sitio de web, incluimos una lista extensa de actividades recomendadas para lograr durante su tiempo en la UIC — ver una obra en el Teatro de la UIC, hacerse socio de un club, o hacer ángeles de nieve en el campus durante el invierno. El último punto, en letras mayúsculas, es GRADUARSE. Eso es la cosa más importante en la lista, y ahora lo pueden tachar. Por lo tanto, estoy muy orgulloso de ustedes y los felicitó en su logro monumental. Sinceramente, Michael Amiridis Topics Spanish

