News Release | Campus News & Student Life | Spanish Releases Categories: Alumni, Campus, Faculty, Students, University Casa Abierta en la UIC Postulantes, exalumnos nostálgicos, residentes locales, y los medios de comunicaciones están invitados a participar en la Casa Abierta 2017, un pase de acceso completo a la Universidad de Illinois en Chicago, la única universidad pública de investigación en la ciudad. El evento ofrecerá muchas opciones para lograr una inmersión total de lo que la UIC tiene para ofrecer. In English CUANDO: Sábado, 16 de septiembre 8 am. – 2 p.m. DONDE: Centro de Estudiantes (Este) 750 S. Halsted DETALLES: Como una universidad altamente ordenada conocida por su excelencia, valor, diversidad cultural, y poder adquisitivo, la UIC ofrece una emocionante vida de campus en el corazón de Chicago y cuenta con deportes de División 1. A través de la casa abierta de la UIC, postulantes y otros tendrán más de cien oportunidades para escuchar del profesorado distinguido platicando sobre temas actuales, observar demostraciones de laboratorio y estudio en la vanguardia, y participar en actividades para la familia en el patio central. “Estamos tratando de abrir tantas puertas como sea posible para proporcionar una muestra de la vida estudiantil y las experiencias del estudiante, pero también estamos tratando de proporcionar una pequeña, ojala convincente, mirada al tipo de cosas que la gente está haciendo aquí”, dice Oscar Rodríguez, director de reclutamiento y divulgación en la UIC. “Se trata de presentar el aprendizaje, compromiso, investigación y el desarrollo del conocimiento que ocurre en el campus”. Además, expertos en ayuda financiera ofrecerán presentaciones para dar a estudiantes y sus familias información clara y detallada sobre el proceso de ayuda financiera. Haga un plan para empezar el día en el centro de estudiantes (este). Recorridos a pie por el campus y las estructuras de vivienda ofrecerá oportunidades de experiencia de primera mano durante todo el día en la UIC. Habrá sesiones que ofrecerán todo, desde cursos de lengua extranjera a la informática y las experiencias prácticas de visualización electrónica. Para planificar el día y construir una agenda, navegar aquí para un calendario. Es obligatorio el registro. Para registrarse, recibir un pase de estacionamiento, y para aprender más, visite Openhouse.uic.edu. Seguir @apply2uic en Twitter y Instagram para jugada-a-jugada actualizaciones durante todo el día. Comparte sus experiencias en la Casa Abierta de UIC usando el hashtag #UICOH. Mensajes de Instagram con este hashtag estarán disponibles en el Quad para llevar a casa. Topics I am UIC, student life, students

© Copyright 2017 The Board of Trustees of the University of Illinois