Spanish Releases Círculo de Plata: Alexander Eisenschmidt Desde 1996, el Premio “Silver Circle” (Círculo de Plata) ha sido presentado a algunos de los mejores maestros de la UIC. Los ganadores, quienes son honrados en la graduaciones de sus colegios, recibirán $500 y sus nombres serán añadidos a una lista larga de compañeros distinguidos. Pero lo que le da al premio un significado especial es el comité de selección: los graduados. El trabajo del ganador del “Silver Circle Award” (Premio Círculo de Plata), Alexander Eisenschmidt, un teórico de la arquitectura y diseño, está arraigado en las observaciones del existente ambiente urbano al investigar lo que él llama, “la tensión productiva entre la ciudad moderna y la forma arquitectónica”. Eisenschmidt, profesor asociado en la Escuela de Arquitectura, enseña estudios de diseño — dedicados tradicionalmente al dibujo y diagramación — y cursos de historia y teoría, que son dedicados a la escritura, y trata de impartir una conexión entre estos dos aspectos de la arquitectura. “Mis enseñanzas representan un desafío a esta división tradicional al enfatizar una fluidez intencional entre las dos hebras” dijo Eisenschmidt. “Mis estudios de diseño son equitativamente basados en un contexto teorético e histórico mientras mis cursos de historia/teoría siempre involucra un análisis visual y grafico además de la escritura. Ha dado discursos, conducido conferencias, y ha publicado extensamente sobre la conexión entre la ciudad moderna y la arquitectura, y su enfoque es cultivar una manera de pensar en sus estudiantes que los libera para abrazar lo desconocido. En vez de confiar en una metodología prescrita, cánones y procedimientos anticuados, el diseña sus clases como plataformas para el aprendizaje enfocado, experimentación colaborativo, e investigaciones impactantes. Relacionado al tema de sus enseñanzas, Eisenschmidt se esfuerza para proveer a sus estudiantes con una intelectualidad abierta en un mundo cada vez más urbano, una curiosidad intelectual para confrontarlo por los medios de la arquitectura, y una inquietud que encuentra posibilidades en los lugares más improbables. “Mi meta es la creación de un arquitecto informado quien no es solamente un proveedor de servicio o un artista pero, al contrario, un intelectual público capaz de intervenir en el mundo en que vivimos y poder proyectar mucho más adelante,” dijo él. Su enfoque está en la intersección entre la arquitectura y el ambiente urbana del surgimiento del metrópolis Industrial Occidentalizado en la ciudad del los siglos XIX–XXI. Está particularmente gratificado que después de completar sus cursos, sus estudiantes continúan trabajando en proyectos que empezaron durante el semestre. Eisenschmidt, quien recibió su doctorado en arquitectura de la Universidad de Pennsylvania y su maestría en arquitectura del Instituto Pratt, dijo de los premios que ha recibido durante su carrera que el Círculo de Plata es el que sobresale en su opinión. “Es uno de los premios más valiosos para mí, simplemente porque es otorgado por los graduados”, dijo él. “Me siento honrado saber que mis enseñanzas contribuyeron en una manera significante en sus educaciones y quiero que los estudiantes sepan que sus inquietudes y curiosidades han, en turno, tenido un enorme impacto en mi trabajo”. ­— Por Carlos Sadovi, csadovi@uic.edu

© Copyright 2017 The Board of Trustees of the University of Illinois