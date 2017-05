Spanish Releases Círculo de Plata: Andrew Shulman Desde 1996, el Premio “Silver Circle” (Círculo de Plata) ha sido presentado a algunos de los mejores maestros de la UIC. Los ganadores, quienes son honrados en la graduaciones de sus colegios, recibirán $500 y sus nombres serán añadidos a una lista larga de compañeros distinguidos. Pero lo que le da al premio un significado especial es el comité de selección: los graduados. La mayoría de los estudiantes que Andrew Shulman enseña en sus cursos de cálculos son de primero o segundo año, por lo tanto estuvo particularmente honrado al ganar su primer “Silver Circle Award” (Premio Círculo de Plata) elegido por los estudiantes que están por graduarse. “Significa mucho para mí que me hayan recordado”, dijo Shulman, conferenciante de matemáticas, estadísticas, e informática. “Indica que tuve algún impacto y eso es mi meta — que disfruten de la clase y el material”. Los cursos de cálculos que enseña incluyen hasta 140 alumnos en grandes salones de conferencias. Implementa principios de aprendizaje activo para ayudar a los estudiantes sobresalir y los mantiene involucrados subrayando las aplicaciones de la matemática que están aprendiendo. “Cada día trato de demostrarles a los estudiantes que necesitarán esto en el futuro”, dijo él. “Es importante para mantener su interés que sepan que su entendimiento de la materia será útil en algún punto en el futuro”. También trata que los estudiantes entiendan porque necesitarán saber ciertos conceptos matemáticos. “Aprendemos porque las fórmulas que los estudiantes están constantemente usando son actualmente ciertas”, dijo él. “Se las memorizan, pero ahora pueden ver de dónde vienen esas fórmulas”. Shulman enseña un curso llamado “Introducción a Pruebas” para estudiantes de segundo y tercer año, con cerca de 20 estudiantes en el curso. Anima a sus estudiantes que aprendan de sus compañeros en ese curso, dijo él. “No es tanto de escuchar mi discurso; se trata más de ayudarlos a entender el material en su propia manera”, dijo él. Un teórico de números, trabaja con la reducción de curvas elípticas y módulos Drinfeld. Se adhirió a la UIC como estudiante para el doctorado en el 2006 y fue ofrecido una posición de conferenciante cuando termino su programa en el 2011. En la secundaria, Shulman descubrió que quería dedicar su carrera a la enseñanza de las matemáticas. “Siempre me gustó la enseñanza y las matemáticas” dijo él. “Espero que mis estudiantes puedan encontrar algo que les encante hacer y perseguir esa opción”. ­— Por Christy Levy, christyb@uic.edu

© Copyright 2017 The Board of Trustees of the University of Illinois