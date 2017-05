Spanish Releases Círculo de Plata: David Featherstone Desde 1996, el Premio “Silver Circle” (Círculo de Plata) ha sido presentado a algunos de los mejores maestros de la UIC. Los ganadores, quienes son honrados en la graduaciones de sus colegios, recibirán $500 y sus nombres serán añadidos a una lista larga de compañeros distinguidos. Pero lo que le da al premio un significado especial es el comité de selección: los graduados. David Featherstone era un investigador realizado “pero eso nunca impidió su dedicación a la calidad de educación para los estudiantes”, dijo Hormoz Bassir Rad, profesor de ciencias biológicas. Featherstone, quien murió el 28 de enero a la edad de 50, fue profesor y el ex director de estudios pregrado en las ciencias biológicas. Realizando que los discursos no siempre eran la manera más efectiva para la enseñanza, Featherstone en cambio captó la atención de sus alumnos dejándolos que hicieran preguntas. Era reconocido en el campus por su política de puertas abiertas, donde los estudiantes podrían, a cualquier tiempo, entrar a su oficina y hacer preguntas. Fue aplaudido por sus contribuciones sobresalientes a la educación y tutoría con el “Silver Circle Award” (Premio Círculo de Plata) en el 2008, el Premio de Investigaciones Humboldt en el 2009, y el Premio de Reconocimiento por la Enseñanza, otorgado por el Concilio de Excelencia en la Enseñanza y Aprendizaje, en el 2011. Featherstone, un líder en la educación e investigación, fue un neurobiólogo interesado en la función de los genes. Se enfocó en los genes del cerebro, específicamente sinapsis—la transferencia de información y puntos de procesamiento que las células del cerebro usan para comunicarse — y los receptores glutamatos, cuáles reciben mensajes de otras células. Investigaciones han demostrado que la fortaleza de la sinapsis glutamatérgica es determinada por el número de receptores glutamato pos sinápticos — entre más receptores de glutamato, lo más fuerte la sinapsis—y los laboratorios de Featherstone estudiaron los genes y los mecanismos moleculares que controlan la abundancia de los receptores glutamato. “Fue un hombre muy creativo y muy exitoso”, dijo John Leonard, profesor de ciencias biológicas. “Fue un gran hombre”. Entre sus descubrimientos más notables fue la mutación genética en moscas de la fruta que permitió a Featherstone y a su equipo aprender cómo podían usar la manipulación genética o drogas para activar y apagar comportamiento homosexual en las moscas en solo horas después de ser expuestas. Su laboratorio también trabajo para confirmar los resultados en los ratones. También encabezó un esfuerzo para mejorar el currículo académico de las ciencias biológicas en la UIC, cambios que él esperaba podrían mejor preparar a los alumnos para la vida después de graduación. “Dejará un hueco enorme en el departamento”, dijo Leonard. ­— Por Francisca Corona,

