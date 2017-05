Spanish Releases Círculo de Plata: Jamison Szwalek Desde 1996, el Premio “Silver Circle” (Círculo de Plata) ha sido presentado a algunos de los mejores maestros de la UIC. Los ganadores, quienes son honrados en la graduaciones de sus colegios, recibirán $500 y sus nombres serán añadidos a una lista larga de compañeros distinguidos. Pero lo que le da al premio un significado especial es el comité de selección: los graduados. Jamison Szwalek y sus dos niños hacen muchos panqueques. Tantos que, de hecho, fue inspirada a usar la experiencia para un aprendizaje significante — para sus estudiantes. “Estamos acabando de hacer maquinas que voltean a los panqueques”, dijo Szwalek, profesora asistente clínica de ingeniería mecánica, acerca de su curso “introducción al diseño de ingeniería”. En la clase, estudiantes de primer año practican trabajando en equipos para completar proyectos y problemas mientras aprenden como aplicar su entendimiento de ingeniería. “En el camino, determinan lo que trabaja y lo que no trabaja”, explico Szwalek, agregando que los estudiantes hacen esbozos, diseños, usan herramientas, construyen maquinas, y activamente resuelven problemas. “Están aprendiendo bastante”, dijo ella. Szwalek también mantiene ese estilo de enseñanza, aprendizaje en la práctica, en sus otros cursos. Este semestre, está enseñando “La Teoría del Diseño Asistido por Computadora” donde estudiantes están rediseñando llaves inglesas. Su clase anterior cubrió dinámica, vibraciones, y diseño mecánico. “Los problemas que resolvemos en la clase les permite a los estudiantes usar ese material nuevo que acaban de aprender. Por lo tanto, presento nuevo conceptos y uso muchos ejemplos y les doy muchas oportunidades para practicar su tarea”, dijo ella. “Es más emocionante”. Los estudiantes de pregrado están de acuerdo. Escogieron a Szwalek, quien se unió a la universidad en el 2014, para recibir el Silver Circle Award (Permio Círculo de Plata) éste año, su primer reconocimiento por su docencia. “Cada semestre, hago algo diferente, un reto personal para crear proyectos e ideas de problemas. Paso mucho tiempo haciendo nuevas cosas, tratando de hacer las cosas mejor, por lo tanto estuve muy feliz que todos estos esfuerzos han sido fructíferos”, dijo ella. Dice que continuará haciendo lo mejor para sus estudiantes. “Todavía quiero hacer más, hacerlo mejor”, dijo ella. “Eso es parte de la ingeniería. No importa lo que has hecho, siempre piensas que los puedes hacer mejor”. ­— Por Francisca Corona,

