Spanish Releases Círculo de Plata: Julia Vaingurt Desde 1996, el Premio “Silver Circle” (Círculo de Plata) ha sido presentado a algunos de los mejores maestros de la UIC. Los ganadores, quienes son honrados en la graduaciones de sus colegios, recibirán $500 y sus nombres serán añadidos a una lista larga de compañeros distinguidos. Pero lo que le da al premio un significado especial es el comité de selección: los graduados. “Cuando llego al salón, estoy emocionada acerca del material que voy a presentar”, dijo Julia Vaingurt, profesora asociada de lenguajes y literaturas Eslavas y Bálticas. Está muy entusiasmada acerca de escuchar las opiniones de sus estudiantes sobre el material, ya sea obras clásicas de literatura rusa o modernismo europeo o ruso. “Eso también les demuestra que este es un ambiente donde todos vamos a aprender algo emocionante”, dijo Vaingurt. Los estudiantes a veces se agravan por la ausencia de una solución clara ofrecida por los textos de literatura. Ella cree que una orientación hacia la exploración de la pregunta provocada por el material, en vez de enfocarse en la búsqueda de una respuesta, es un ejercicio valorable. “Si tenemos un argumento que te envuelve y es interesante, indica que algo vital ha ocurrido allí”, dijo ella. Su docencia e investigaciones también enfocan la vanguardia rusa, un movimiento artístico que buscó “darles un golpe a las personas para alejarlos de su complacencia” a través de experimentación con varias formas y creando trabajos que podían ser considerados raros. “Los artistas de vanguardia trataban de crear una revolución del pensamiento a través del arte”, dijo ella. “Creían que un encuentro con algo bien extraño resultaría en una sacudida al público que los sacaría de la rutina del pensamiento convencional”. Vaingurt quiere que sus clases tengan un efecto semejante sobre sus estudiantes. “Es esencial para mí que en mis clases los estudiantes obtengan competencias profesionales vitales”, dijo ella. “Pero, de mi punto de vista, una buena educación en artes liberales y ciencias educativas deben darles a los estudiantes más que entrenamiento vocacional. Debe ampliar la visión del mundo, involucrarte en pensamiento crítico y razonamiento ético. Te permite descubrir y adquirir nuevos intereses intelectuales y actividades, y finalmente mejorar tu bien estar”. En la UIC desde el 2005, Vaingurt aprecia el interés que los estudiantes tienen en otras culturas. “Esto es una maravillosa simbiosis para mí porque los estudiantes están dispuestos a aprender”, dijo ella. “Son capaz de acercarse a otra cultura con empatía, sensibilidad, y curiosidad”. ­— Por Brian Flood, bflood@uic.edu

