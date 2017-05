Spanish Releases Círculo de Plata: Marla Weeg Desde 1996, el Premio “Silver Circle” (Círculo de Plata) ha sido presentado a algunos de los mejores maestros de la UIC. Los ganadores, quienes son honrados en la graduaciones de sus colegios, recibirán $500 y sus nombres serán añadidos a una lista larga de compañeros distinguidos. Pero lo que le da al premio un significado especial es el comité de selección: los graduados. Marla Weeg, una actriz con entrenamiento de conservatorio, hizo la transición a estudiar literatura y escritura de ficción a los finales del decenio 1990 después de casi dos décadas de teatro improvisado y dramático en Chicago. “Procedente del mundo de teatro improvisado y actuación, sentí que tenía una licenciatura en soldadura”, dijo ella acerca del cambio al campo académico. Weeg obtuvo un título de maestría en educación de la Universidad de DePaul y una maestría y doctorado en ingles de la UIC, donde ha sido una conferenciante desde el 2006. Admita que el regreso a la escuela y tener que aprender por completo una nueva serie de capacidades fue intimidante en ese tiempo, por lo tanto trata de recordarse como se sintió al llegar a la UIC para ser accesible a sus estudiantes. “Quiero que sea claro que estamos trabajando juntos sobre esto, pero tratemos de trabajar a lo máximo de nuestra inteligencia”, dijo ella. “Eso es básicamente el método de Paul Sills, quien empezó Second City”. Este último caso es un ejemplo de como Weeg, cuyos cursos cubren composición y literatura Americana e Inglesa, tiene un estilo de salón que está fuertemente influenciado por su experiencia en el teatro. “Cuando me da miedo usar la improvisación, yo pierdo y el estudiante pierde”, dijo ella. “Cualquier tiempo que utilizo técnicas de teatro, hasta un ejercicio para el calentamiento como lanzando una pelota imaginaria o “quien empezó el movimiento”, en solo dos o tres minutos equilibra a todos y los estudiantes están listos para aprender”. La ficción, poesía, y drama son los elementos primarios en sus cursos de introducción a la literatura. “Les pido que escriban su propia ficción y escojo las mejores obras que trabajarían para una actuación improvisada”, dijo ella. “Entonces, esos estudiantes dirigen a los otros en una presentación para la clase y todos tienen que hacer un análisis de los caracteres”. Pero lo más importante para Weeg, quien gano el Silver Circle Award (Premio Círculo de Plata) por la primera vez, es que aprecia aprender de sus estudiantes, y con ellos, a través de las obras escritas en su curso de composición, “La Política de la Paternidad”. “Los documentos de investigación escritos por los estudiantes acerca de ser un inmigrante, de ser parte de la primera generación, han abierto un mundo nuevo para mí”, dijo ella. “Me deja realmente asombrada”. ­— Por Brian Flood, bflood@uic.edu

