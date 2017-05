Spanish Releases Círculo de Plata: Matt Motyl Desde 1996, el Premio “Silver Circle” (Círculo de Plata) ha sido presentado a algunos de los mejores maestros de la UIC. Los ganadores, quienes son honrados en la graduaciones de sus colegios, recibirán $500 y sus nombres serán añadidos a una lista larga de compañeros distinguidos. Pero lo que le da al premio un significado especial es el comité de selección: los graduados. Matt Motyl cree que el entusiasmo genuino por el contenido es una herramienta pedagógica extraordinaria. “Estudiantes, quien quizás hubieran tenido el interés más mínimo en el tema del curso al empezar, están completamente confundidos cuando ven a su instructor tan captivado con algo que ellos pensaron incapaz de capturarle el interés a nadie”, escribió el profesor asistente de psicología en una declaración detallando su filosofía de la docencia. Desde los cursos involucrando cultura y psicología social a investigaciones de laboratorio, su objetivo general es ayudarlos a entender ideas complicadas y pensar en maneras que avanzan el entendimiento científico. Parte de este proceso involucra animar a los alumnos a perseguir preguntas interesantes, criticar lo que han aprendido y desarrollar nuevas ideas para potencialmente mover el entendimiento adelante. Motyl, ganador por primera vez del Silver Circle Award (Premio Círculo de Plata) notó en su declaración que los debates de cara a cara o las entradas de blog semanales ayudan a los estudiantes a “escarbar más profundamente” para captar el material directamente, y para cultivar su habilidad de platicar o escribir acerca de estos conceptos de alto-nivel. “Este pensamiento crítico y exploración intelectual les ayudaran pensar con originalidad y ser innovadores y líderes en cualquier campo que escojan perseguir”, el escribió. Motyl asigna ensayos a sus estudiantes cada semana para explorar una cuestión crucial de las lecturas. “Estos ensayos tienden a señalar brechas teoréticas o contradicciones en el trabajo anterior”, explico su declaración. “Al progresar el semestre, va creciendo el conjunto de habilidades del estudiante y empiezan a proponer hipótesis comprobables que pueden reconciliar ideas conflictivas. El conflicto está al centro de las investigaciones de Motyl, publicadas a menudo, que recientemente examinan como los morales, política, y religioso ideologías de la gente los dirige a enclaves ideológicamente segregados. Es el cofundador de CivilPolitics.org, una organización sin fines de lucro dedicado a educar al público sobre métodos basados en evidencia para mejorar la civilidad entre grupos. Él y otros investigadores ayudan a los formuladores de políticas, grupo comunitarios, e individuos a desarrollar métodos e ideas para crear puentes entre divisiones morales y cultivar un ambiente político más respetoso mientras también produce herramientas de medición para evaluar la eficacia de esas intervenciones. ­— Por Brian Flood, bflood@uic.edu

