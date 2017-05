Spanish Releases Círculo de Plata: Mitchell Roitman Desde 1996, el Premio “Silver Circle” (Círculo de Plata) ha sido presentado a algunos de los mejores maestros de la UIC. Los ganadores, quienes son honrados en la graduaciones de sus colegios, recibirán $500 y sus nombres serán añadidos a una lista larga de compañeros distinguidos. Pero lo que le da al premio un significado especial es el comité de selección: los graduados. Los estudiantes en el salón de Mitchell Roitman pasan un día adentro de sus cabezas para entender como el cerebro y cuerpo trabajan juntos para generar comportamiento. Escriben ensayos titulados “un día en la vida de mi cerebro” para explicar los aspectos mundanos de la vida—lo que pasa cuando suena el despertador o no desayunan y sienten hambre — usando terminología de la neurociencia. “Quiero que los estudiantes vean la neurociencia a su alrededor”, dijo Roitman, profesor asociado y director de estudios posgrado en psicología. Roitman mantiene a sus estudiantes participando plenamente ensenándoles videoclips de sus comedias favoritas y usa ilustraciones visuales para hacer que la neurociencia tome vida. “No quiero que nadie se quede con la mirada vidriosa mirando al texto”, dijo él. “Quiero que sus ojos visualicen las neuronas, o que deconstruyen y reconstruyen las vías neurales del cerebro”. Roitman enseña la neurociencia de conducta de nivel pregrado en dos sitios: en los salones de conferencia con hasta 150 alumnos y en un laboratorio limitado a 20 estudiantes. El curso de conferencia es una entrada para declarar la especialidad en la neurociencia, dijo él. “Una de las cosas que amo tanto de los cursos de conferencia es que a menudo recibo estudiantes temprano en sus carreras de pregrado y tengo la oportunidad para dirigirlos a la base del comportamiento biológico”, dijo él. “Ves una bombilla que se enciende con algunos alumnos que no sabían que este campo de estudio existía”. Roitman, quien se unió a la UIC en el 2006, enfoca sus investigaciones sobre entender la base neural del comportamiento motivado y como circuitos particulares en el cerebro están involucrados en comportamiento adaptivo. “Buscamos y consumimos cosas que necesitamos para mantenernos vivos, pero también perseguimos cosas que no son saludables para nosotros y pueden ser perjudicial, como las drogas o comidas que no son nutritivas”, dijo Roitman, presidente asociado del Laboratorio para la Neurociencia Integrativa. ¿El consejo de Roitman para los estudiantes que lo nominaron para este premio? “Encuentren algo que los apasionen“, él dijo. “Sé que encontré algo que me apasiona y creo que el éxito esta alimentado por la pasión”. ­— Por Christy Levy, christyb@uic.edu

© Copyright 2017 The Board of Trustees of the University of Illinois