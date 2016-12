Spanish Releases Graduada nombrada investigadora de política nacional sobre la salud La graduada de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) Jenny Guadamuz es una de 40 estudiantes de doctorado a través de la nación escogidos para analizar cómo se puede desarrollar un sistema de salud más equitativo en los Estados Unidos. Guadamuz forma parte del nuevo programa de investigadores sobre la política de salud, dirigido por la universidad Johns Hopkins con apoyo de la fundación Robert Wood Johnson. Los investigadores son escogidos de las comunidades que típicamente, basadas en la clase de raza, status socio-

económica, y otros factores, son menos representadas en programas de doctorados y en el desarrollo de políticas. La meta es la diversificación de la próxima generación de líderes y asegurar la equidad de políticas. Durante este programa de cuatro años, Guadamuz estudiará el uso de medicina entre poblaciones vulnerables en los Estados Unidos y en el extranjero, con el propósito de idear reglamentos que promueven acceso justo a la medicina. Ella desarrollará su propia habilidad de liderazgo a través de entrena-

miento profesional, tutoría, establecimiento de contactos, y un currículo avanzado en la política de salud. Los investigadores se juntaran varias veces durante el programa con el personal de Robert Wood Johnson. Guadamuz, quien fue la única estudiante seleccionada de Illinois, continuará estudiando tiempo completo en la UIC y empezará la aplicación de su conocimiento nuevo sobre la política de salud y liderazgo en la comunidad, y en este ramo de estudio, mientras que participa en el programa. Como una graduada en la Escuela de Salud Pública, Guadamuz asistió a Dima Qato, profesora asociada de sistemas farmacéuticos, resultados, y política, en varios proyectos involucrando el uso de medicinas de alto riesgo en los Estados Unidos. Su trabajo en el uso de evaluación de riesgo y estrategias de mitigación en medicamento (REMS por sus siglas en ingles) fue recientemente presentado en la conferencia de la Sociedad Internacional de Farmacoepidemiologiá llevado a cabo en Irlanda. Guadamuz también ha trabajado en un estudio sobre el uso de medicamentó de presión arterial entre refugiados Palestinos servidos por la Agencia de Auxilio de las Naciones Unidas. Qato, cuyo interés principal de investigación está relacionado al acceso y uso de medicamentó en poblaciones vulnerables, tal como las minorías, inmigrantes, y a grupos refugiados, dijo que Guadamuz tiene, “habilidades como investigadora que son poco común tan temprano en una carrera”. “Jenny es un mujer joven quién es ambiciosa, inteligente, y motivada con una ética de trabajo y dedicación a la investigación y servicio público que, sin duda, la llevará a una carrera distinguida”, dijo Qato. Después de su graduación en 2019 o 2020, Guadamuz está interesada en continuar sus investigaciones en un sitio académico. “Estaba emocionada al saber que fui escogida para este honor”, dijo Guadamuz. “Espero que mi investigación puede informar a las autoridades acerca de las barreras que enfrentan las comunidades más vulnerables para tener acceso y usar medicamento necesario”. Topics Spanish

