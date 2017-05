Spanish Releases Laureado Aspira a Ayudar a Otros Rafid Rahman tuvo un simple objetivo cuando empezó a tomar clases en la UIC hace cuatro años. Solamente quería ayudar a otros. “Una cosa que mis padres siempre me dijeron, ‘En cualquier sitio que vallas, en cualquier etapa de tu vida, siempre puedes ayudar’”, dijo Rahman, un estudiante universitario de cuarto año en antropología y biología. “Aunque sea bien pequeño, siempre hay algo que puedes hacer para ayudar a tu comunidad. Por lo tanto, quise que eso fuera el enfoque de cualquier club que me uniría”. El nativo de Springfield fue reconocido por su fuerte compromiso al servicio público con el Laureado de Lincoln, un galardón entregado a un estudiante universitario de cuarto año en cada universidad en Illinois. “Estoy súper complacido”, él dijo. “No puedo decirlo suficientemente. Tanta gente que he conocido han hecho gran cosas y han creado un gran campus en la UIC, no creo que este campus sería igual sin ellos. De recibir este reconocimiento entre todas esas personas y ser el solo ganador de ese galardón, estoy realmente complacido”. En total, 56 estudiantes al rededor del estado fueron nombrados Laureados de Lincoln, cual toma en cuenta servicio al público y rendimiento académico. El Gobernador Bruce Rauner presento a los estudiantes con un certificado de mérito, una medalla de Lincoln, y un cheque de $1,000 de la Academia Lincoln. “Pude conocer al Gobernador Rauner”, dijo Rahman. “Escuchamos de estos políticos y cuando los ves en persona…entiendes la razón por cual la gente respeta tanto a los políticos y el poder que tienen. Estuvo a todo dar.” Entre los solicitantes, Rahman se destacó por su récord de voluntario. El estudiante estableció el College of Cycling (Colegio de Ciclismo) un club de ciclistas en la UIC dedicado a la filantropía a través de colectar comida sobrante en los comedores del campus y transportándola usando los pedales a los albergues para indigentes. Durante la presidencia de Rahman, el club dono más de 500 libras de comida. El estima que ahora es más de 1,000 libras. “Estoy contento que pude hacer un impacto en la comunidad, que deberás aprecio, porque me han dado muchas oportunidades”, dijo Rahman. “Estoy contento que pude maximizar esos esfuerzos, y seguir en los pasos de Lincoln, el mismo”. También ha causado un impacto con el profesorado de la UIC. “Parte del secreto de su éxito”, dijo Nancy Crillo, profesora ermita de Ingles, quien le enseño a Rahman en la clase de humanidades, “aparte de su talento natural, que es considerable, es que su interés y su enfoque fue dirigido afuera de el mismo. “Es un modelo de lo que esperamos que sean nuestros estudiantes”. Rahman empezará la escuela de medicina en la Universidad de Toledo en el otoño.

© Copyright 2017 The Board of Trustees of the University of Illinois