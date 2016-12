News Release | Spanish Releases Mejorando el diseño de la tecnología diabética Después de sufrir la pérdida de su sobrina debido a complicaciones durante embarazo, Hector Silva encontró el consuelo en el diseño. Durante su investigación sobre la diabetes gestacional, Silva encontró una necesidad por un producto inclusivo para mejorar las vidas de millones de personas viviendo con todo tipo de diabetes. “Tomé este evento personalmente y realmente quise hacer algo para ayudar —pero no sabía ni qué, ni cómo”, dijo Silva, instructor auxiliar en la Escuela de Diseño y un graduado de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) del 2015. “Terminé decidiendo ampliar mi idea a todos aquellos afectados por la diabetes”. Silva empezó trabajando en su tesis de maestría, invirtiendo dos años en la investigación de la diabetes y creando una forma de tecnológica vestible para gente con diabetes. Su trabajo sobresaliente fue reconocido con el premio estudiantil del producto notable al consumidor de Core 77 Inc., una revista de diseño industrial. Colaboró con expertos en diabetes en la UIC, incluyendo la facultad en las ciencias de la salud de comportamiento biológico, Cynthia Fritschi and Laurie Quinn. “Me reuní con médicos y facultad del campus oeste y me ayudaron dándome las herramientas necesarias para hacer mi idea una realidad”, él dijo. Su proyecto, nombrado Flore, provee una manera económica y no intrusa para que la gente con diabetes pueda vivir un estilo de vida saludable. Flore eliminará la incomodidad de picarse el dedo para usar el monitor de glucosa, usando tecnología espectroscopia de infrarrojo cercano para el examen en vez de sacar sangre. Este aparato también sirve como un sitio central para monitorear cada actividad en el manejo de la diabetes. “Me encontré con 50 personas que tienen diabetes y los seguí por el día, y el problema más grande que noté fue que tienen que sacar sangre del dedo siete u ocho veces al día”, dijo Silva. “Este aparato eliminará la necesidad de picarse el dedo, les avisa cuando es tiempo de revisar su nivel de glucosa sanguínea, o comer una bocadillo, y monitorea el nivel de ejercicio que hacen”. Este diseño proveerá beneficios a personas incapacitadas”, dijo Fritschi. “Sus ideas de combinar tareas relacionados a la diabetes con otros resultados de salud en un solo aparato sería una buena opción para personas con diabetes”, dijo ella. “Lo más prometedor de esta tecnología es la prueba de glucosa sanguínea sin uso de aguja”. El dispositivo vestible también tendrá la capacidad de comunicar con el proveedor de salud del usuario, así como con sus padres, o cónyuge, transmitiendo datos en tiempo real. Si el nivel de la glucosa sanguínea esta peligrosamente baja o alta, el aparato puede notificar a personal de emergencia. Silva, quien recibió su licenciatura en diseño industrial del campus Urbana Champaign, quiere colaborar con una empresa para desarrollar su producto. Espera que su diseño premiado impacte la sensibilización sobre la lucha de manejar la diabetes. “Mucha gente no entiende lo que es tener diabetes”, él dijo. “Era ignorante acerca de esto y me gustaría arrojar luz sobre el tema. Quiero ayudar a la gente que tiene diabetes manejarlo y vivir una vida normal, saludable, sin que esto tome control de sus vidas por completo”. Topics Spanish

