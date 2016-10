Spanish Releases Categories: Patient Care, UI Hospital Nueva clínica de salud abre en la comunidad de Pilsen Las puertas del nuevo centro de salud comunitario en Pilsen fueron abiertas el 3º de Octubre de parte de “University of Illinois Hospital & Health Sciences System.” El centro de salud comunitario en Pilsen proporcionará servicios a familias y personas de todas edades con cuidado de la salud amplia desde vacunas y exámenes físicos a cuidado prenatal y servicios de salud complejos. El sitio renovado cuenta con 6,400 pies cuadrados y ofrece nueve cuartos de exámenes y un laboratorio para pruebas de sangre y otros análisis básicos. “Proporcionando cuidado de salud de calidad es el enfoque de la misión de ‘UI Health,’ y estamos particularmente orgullosos de trabajar con la comunidad de Pilsen para asegurar que sus residentes están atendidos cerca de casa,” dijo Dr. Robert Barish, vice canciller de asuntos de salud, en la Universidad de Illinois en Chicago. El nuevo centro está ubicado en el corazón de la comunidad en Pilsen, acerca de la avenida Ashland and la calle 18. “La Universidad de Illinois en Chicago tiene una reputación extensa de excelencia en el cuidado de pacientes e investigación académica, y me da mucho gusto en darle la bienvenida a un centro médico académico del calibre de ‘UI Health’ a nuestra comunidad diversa y dinámica de Pilsen,” dijo Danny Solis, concejal del distrito 25. Aproximadamente 43,000 personas viven en Pilsen, y más de la mitad son Hispanos, mayormente Méxicano-Americanos. Los resultados de la evaluación de salud de la comunidad, “Hispanic Community Health Study/Study of Latinos,” la investigación más grande de salud de hispanos en los Estados Unidos hasta la fecha, indica que esta populación diversa tiene un conjunto de factores de riesgo de diabetes, alta presión de sangre, obesidad, y enfermedad renal. “Al abrir este centro, esperamos tener un impacto positivo sobre el tratamiento y prevención específicamente para las necesidades de la comunidad de Pilsen,” dijo Barish. George Cardenas, presidente del comité del concilio de Chicago sobre la salud y protección del medio ambiente, dijo, “Ampliar el acceso a atención médica de calidad en Chicago es necesario para mejorar la salud de nuestras comunidades. Esto es particularmente cierto en comunidades marginados y con seguro insuficiente en Pilsen y vecindarios alrededor que son mayormente Hispanos, Africano-Americanos, y Chino-Americanos.” El centro de salud en Pilsen se une a la “University Village Clinic at Maxwell Street” como la segunda clínica basada en la comunidad manejada por “UI Health.” “UI Health está dedicado a ser parte de la comunidad de Chicago, y estamos muy interesados en estar más conectados con nuestros vecinos en Pilsen,” dijo Avijit Ghosh, director ejecutivo del Hospital de la Universidad de Illinois. “Inicialmente vamos a ofrecer servicios para la familia y servicios de atención primaria, pero al aprender más sobre la salud de la comunidad en Pilsen, planearemos para ofrecer más servicios y especialidades en el futuro.” El centro cuenta con ocho empleados de tiempo completo, bilingüe, y doctores certificados en medicina de familia. Personal clínico tiene experiencia en servicios de atención primaria, atención preventiva, Salud de Mujeres—incluyendo entrega y atención prenatal—y cuidado de los recién nacidos y niños. El centro también provee cuidado de enfermedades graves tal como ataques de asma, reacciones alérgicas, fracturas, y enfermedades crónicas como diabetes, enfermedad cardiaca, y cáncer. El centro ofrece procedimientos de oficina para la piel, articulación, pie, y salud de mujeres. La clínica está abierta de 8:30 a.m. a 5 p.m. los días de la semana. Pacientes pueden hacer una cita llamado a 866-600-CARE. “The University of Illinois Hospital and Health Science” es un centro público medico académico comprometido a proveer la más alta calidad de cuidado de salud para todos los pacientes y reducir desigualdad de salud. Ubicado en el distrito medico de Illinois al Oeste de Chicago, UI Health es un líder en el cuidado de pacientes, investigación académica, y educación, y es el centro de enseñanza primordial para el colegio de medicina de la Universidad de Illinois en Chicago, la escuela de medicina más grande del país. El sistema incluye siete colegios de ciencias de salud, un hospital con 495 camas, el hospital de niños de la Universidad de Illinois con 101 camas, un centro de atención de pacientes ambulatorios, y doce centros de salud cualificados federalmente reconocidos como “Miles Square Centers” ubicados atreves de Chicago, incluyendo un centro de atención de urgencia.

