Spanish Releases UIC recibe $5M subvención federal para graduar más científicos, ingenieros Latinos La Universidad de Illinois en Chicago (UIC) ha recibido una subvención de $5.3 millones, sobre cinco años, del Departamento de Educación de EE.UU. afirmando la designación de la universidad como una institución académica que sirve a los hispanos (HSI, por sus siglas en inglés). La subvención, otorgada por el programa de articulación de Ciencia, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas sirviendo a los hispanos (HSI-STEM, por sus siglas en inglés) del Departamento de Educación, está dirigida a apoyar los esfuerzos de UIC para aumentar el número de Latinos y estudiantes de bajos recursos que logren títulos en el campo de STEM. UIC es una de sólo dos instituciones, entre las 91 que recibieron subvenciones, clasificada por la Fundación Carnegie como una institución doctoral con el máximo nivel de investigación académica. “UIC provee una educación de primera clase de STEM a estudiantes Latinos,” dijo Susan Poser, rectora y vice canciller de asuntos académicas. “Nuestros alumnos Latinos tienen la oportunidad de participar en una gran variedad de investigaciones académicos, con una facultad reconocida a nivel nacional, para que cuando se reciban tengan la experiencia que frecuentemente está reservada sólo para estudiantes de posgrado.” “La misión de UIC es proveer un máximo nivel de enseñanza y de excelencia intelectual para todos los alumnos,” dijo Poser. “Esta subvención nos da más herramientas para ayudarnos a proveer un acceso más amplio para cumplir con esta misión.” Los Estados Unidos necesita más de un millón de profesionales de STEM para seguir siendo competitivo a nivel global, comentó Aixa Alfonso, profesora asociada de ciencias biológicas de UIC y la investigadora principal de la subvención HSI-STEM, citando los resultados publicados en 2012 por el Concilio de Asesores Del Presidente Sobre la Ciencia y Tecnología. Cumplir con esta meta requiere que el país genere un tercio más de científicos e ingenieros de los que actualmente se están recibiendo con títulos de STEM. “Necesitamos a personas, y nosotros somos una proporción creciente de la población,” dijo Alfonso, refiriéndose a científicos e ingenieros en el primer instancia, y a Latinos y Latinas en la siguiente. Aunque Latinos y Latinas conforman el 15 por ciento de la población adulta en los Estados Unidos, solo consta del 6 por ciento de la fuerza laboral en los trabajos de STEM. “Tenemos que rellenar ese hueco,” dijo Alfonso. “En UIC, como en otras partes del país, tenemos muchos estudiantes Latinos que vienen aquí con todas las intenciones de tener carreras en el campo de STEM, pero los perdemos después del primer año,” dijo ella. “Tienden a cambiar de especialidad o no graduarse.” Nacionalmente, el 42 por ciento de Latinos en su primer año de estudio universitario tienen la intención de una carrera en el campo de STEM, un poco más alto del promedió de todos los grupos étnicos, de acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia. Sin Embargo, reciben solamente el 10 por ciento de títulos de STEM, aunque forman el 21 por ciento de la población de 18 a 24 años de edad. Muchos factores contribuyen al abandono de los Latino en el campo de STEM, dijo Alfonso. En UIC, una encuesta en 2015 entre más de 500 alumnos encontró que el 58 por ciento eran los primeros en su familia a inscribirse en una universidad; 65 por ciento eran elegibles para recibir becas federales (Pell Grants) o apoyo financiero del estado; y el 46 por ciento estaban trabajando de 21 a 30 horas a la semana para mantenerse a sí mismos y a sus familias. “Estamos abordando el tema dese múltiples frentes,” dijo Alfonso. “Queremos incrementar la proporción de alumnos Latinos que se registran y son admitidos a UIC en los campos de STEM, y una vez que estén aquí, queremos ayudarles a ser exitosos.” UIC le llama a esta iniciativa LAS GANAS (Latinos Ganando Acceso a Redes de Avance en las Ciencias). El programa provee apoyo académico y preparación para alumnos de carrera Latinos que tienen interés en el campo de STEM. El programa LAS GANAS apoyará el fuerte enlace a la cultura Hispana, dijo Alfonso, tal como sus emergentes identidades de científicos. Los planes de UIC son basados en un programa innovador que no solamente apoya el éxito de Latinos en el campo de STEM en UIC, sino también, “atraiga a la comunidad Latina en el campus para incrementar los niveles de alfabetización científica,” comento Alfonso. Durante el periodo de la subvención, LAS GANAS se enfocará en los alumnos de carrera inscritos en programas de ciencias biológicas, con la meta a largo plazo de aumentar el programa para cubrir otras disciplinas de STEM atreves de la universidad, dijo Alfonso. Los investigadores principales asociados al programa LAS GANAS son Dr. Jorge Girotti, decano asociado y director de admisión en el Colegio de Medicina; Bernard Santarsiero, director del Centro de Recursos de Investigaciones, y profesor de investigaciones en el Centro de Ciencias Biomolecular; y Susan Farraggia, asistente vice rectora de asuntos de alumnos. Para mejorar los resultados académicos, el programa incluirá cinco componentes que se han demostrado ser efectivos: oportunidades de investigación para los alumnos con mentores de la facultad; apoyo académico holístico y consejería; redes de apoyo compuesto de miembros de la facultad junto con alumnos; oportunidades de aprendizaje colaborativos; y apoyo financiero. Para aumentar la inscripción de Latinos en estudios de STEM e incrementar los niveles de alfabetización científica, el programa trabajará con otras unidades del UIC para ampliar el reclutamiento en escuelas secundarias y colegios comunitarios que sirven a grandes comunidades de hispanos. Para facilitar la transferencia de alumnos Latinos a UIC, LAS GANAS trabajará con los Colegios de la Ciudad de Chicago para desarrollar acuerdos de transferencia y articulación. La Universidad de Illinois en Chicago tiene uno de los campus más diversos en la nación, sin una mayoría étnica en el cuerpo estudiantil. La inscripción de alumnos Latinos de carrera excedió el 25 por ciento por la primera vez en 2014, haciendo que la universidad sea elegible para la designación HSI por el departamento de educación federal. Ese mismo año, el programa de Reclutamiento y Servicios Educativos para Latino Americanos (conocido como LARES, por sus cifras en inglés) fue reconocido por Exelencia in Educatio, un grupo no lucrativo nacional, como el mejor programa de la nación en aumentar el logro de estudiantes latinos. Este otoño, la inscripción de alumnos Latinos en la UIC llegó al 31 por ciento de todos los alumnos de carrera.

