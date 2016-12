News Release | Spanish Releases UIC recibe galardón nacional por diversidad, inclusión La Universidad de Illinois en Chicago (UIC) recibió el galardón “Excelencia En La Diversidad En La Educación Superior” del 2016 (reconocido como “HEED” por sus cifras en inglés) otorgado por la revista INSIGHT Into Diversity, la publicación más grande y antigua enfocada en la educación superior. Como recipiente del galardón anual “HEED”—un honor nacional que reconoce a los colegios y universidades de los Estados Unidos que demuestran un compromiso sobresaliente a la diversidad e inclusión — UIC aparecerá en un artículo, tal como otros colegios destacados — en la edición de Noviembre de la revista. Este es el segundo año que la UIC ha sido nombrada como un recipiente del galardón HEED. El status de la UIC como una institución pública, urbana, hace que la diversidad e inclusión sean particularmente importante”, dice Tyrone Forman, vice rector de la diversidad. “Tenemos una responsabilidad de asegurar que estamos proveyendo acceso a personas diversas, de muchos orígenes diferentes, y que estamos asegurando que sean exitosos desde que se inscriben, o cuando empiezan a trabajar aquí”, dijo él. En el más reciente honor para la UIC, la revista enfatizo la habilidad de la universidad de valorar el progreso de sus programas de diversidad y crear métricas para observar su trabajo y ser más inclusos y diversos. El galardón también menciona la habilidad de la UIC de seguir y medir la experiencia en el campus. “Más allá de simplemente revisar estadísticas demográficas, un auto examen de las metas del campus en cuanto a la diversidad es clave”, dijo Forman. “Una de las maneras que empiezas a contestar estas preguntas es siendo atento a las experiencias de gente en el campus”, él dijo. A través del proceso de solicitud, INSIGHT Into Diversity revisó el reclutamiento y retención de estudiantes e empleados — y las mejores prácticas para ambos; el continuo apoyo del liderazgo para la diversidad; y otros aspectos de diversidad e inclusión en el campus. “Nuestros valores son altos, y buscamos a instituciones donde la diversidad e inclusión están tejidos en el trabajo siendo cumplido cada día a través de su campus”, dijo Lenore Pearlstein, la editora de Insight Into Diversity. La UIC ha sido designada como una institución que sirve a las minorías desde 2010 y es clasificada entre las universidades más diversas de investigaciones en el país. Un tercio de los estudiantes de pregrado se identifican como estudiantes de primera generación y un tercio de los principiantes indican que el inglés no es su primer idioma. Estudiantes de la UIC reportan más de 50 lenguajes como su primer idioma. Diversidad económica ha sido importante para la UIC, donde el 62% de los graduados reciben ayuda financiera y el 49% de los estudiantes reciben becas federales (Pell Grants). Entre los programas nuevos este año se encuentra Words Matter (Palabras Importan), una campaña sobre el lenguaje para educar a los estudiantes, personal, y facultad acerca de cómo sus palabras pueden ayudar a fomentar o disuadir el crecimiento y entendimiento en una comunidad diversa. “Este galardón no significa que nos estamos dando palmaditas en la espalda y decir que nuestro trabajo se cumplió”, dijo Forman. “Es importante de reconocer el trabajo que estamos haciendo y que se está agradeciendo a nivel nacional por ser innovador, creativo, y efectivo”. Topics Spanish

